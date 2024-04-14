Фредрик-Паллесен Кнудсен - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Фредрик-Паллесен
|Фамилия
|Кнудсен
|Команда
|Бранн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берген
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 августа 1996 (27 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Фредрик-Паллесен
|Фамилия
|Кнудсен
|Команда
|Бранн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берген
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 августа 1996 (27 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.06.2024
|1' - 90'
|ХамКам
|0:2
|Бранн
|Норвегия. Элитсериен, 11 тур
|29.05.2024
|1' - 90'
|Бранн
|2:1
|Кристиансунд
|Норвегия. Элитсериен, 18 тур
|26.05.2024
|1' - 90'
|Бранн
|1:3
|Мольде
|Норвегия. Элитсериен, 10 тур
|36'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бранн
|12
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.06.2024
|1' -90'
|ХамКам (Хамар)
|0:2
|Бранн (Берген)
|29.05.2024
|1' -90'
|Бранн (Берген)
|2:1
|Кристиансунд (Кристиансунн)
|26.05.2024
|1' -90'
|Бранн (Берген)
|1:3
|Мольде (Мольде)
|36'
|16.05.2024
|1' -87'
|Бранн (Берген)
|2:1
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|12.05.2024
|1' -46'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|0:2
|Бранн (Берген)
|04.05.2024
|1' -90'
|Бранн (Берген)
|3:0
|Русенборг (Тронхейм)
|28.04.2024
|1' -90'
|КФУМ-Камератене (Осло)
|0:0
|Бранн (Берген)
|21.04.2024
|1' -90'
|Бранн (Берген)
|2:0
|Одд (Шиен)
|17.04.2024
|1' -90'
|Бранн (Берген)
|1:0
|ХамКам (Хамар)
|14.04.2024
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|1:1
|Бранн (Берген)
|07.04.2024
|1' -90'
|Бранн (Берген)
|0:2
|Фредрикстад (Фредрикстад)
|01.04.2024
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|2:4
|Бранн (Берген)