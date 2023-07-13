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    Райан О'Кейн - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Райан
    Фамилия О'Кейн
    Команда Дандолк
    Состав Основной
    Родной город Дандолк
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 августа 2003 (20 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    13.06.2024 1' - 90' Дандолк 1:0 Слайго Роверс Ирландия. Премьер Дивизион, 21 тур
    54'
    07.06.2024 1' - 90' Шелбурн 1:0 Дандолк Ирландия. Премьер Дивизион, 20 тур
    03.06.2024 1' - 90' Сент Патрикс 2:3 Дандолк Ирландия. Премьер Дивизион, 19 тур
    4'
    31.05.2024 Был в запасе Дандолк 0:0 Дерри Сити Ирландия. Премьер Дивизион, 18 тур
    24.05.2024 Был в запасе Голуэй Юнайтед 2:0 Дандолк Ирландия. Премьер Дивизион, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дандолк 3 0 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.07.2023 46' -90' Акурейри (Акурейри) 3:1 Дандолк (Дандолк)
    20.07.2023 1' -90' Дандолк (Дандолк) 3:1 Бруно’с Мэгпайс (Гибралтар)
    13.07.2023 1' -73' Бруно’с Мэгпайс (Гибралтар) 0:0 Дандолк (Дандолк)
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