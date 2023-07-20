Альтин Мерлаку - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Альтин
|Фамилия
|Мерлаку
|Команда
|Дукаджини
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 марта 1993 (31 год)
|Имя
|Альтин
|Фамилия
|Мерлаку
|Команда
|Дукаджини
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 марта 1993 (31 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дукаджини
|2
|0
|2
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.07.2023
|1' -62'
|Дукаджини (Клина)
|0:1
|Риека (Риека)
|23' 62'
|20.07.2023
|1' -90'
|Европа (Гибралтар)
|2:3
|Дукаджини (Клина)
|47' 79'