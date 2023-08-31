Срджан Хрстич - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Срджан
|Фамилия
|Хрстич
|Команда
|Хэкен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 июля 2003 (20 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Срджан
|Фамилия
|Хрстич
|Команда
|Хэкен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 июля 2003 (20 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.06.2024
|75' - 90'
|Хэкен
|4:1
|АИК
|Швеция. Аллсвенскан, 12 тур
|29.05.2024
|79' - 90'
|Мьеллбю
|1:1
|Хэкен
|Швеция. Аллсвенскан, 17 тур
|25.05.2024
|1' - 46'
|ГАИС
|3:0
|Хэкен
|Швеция. Аллсвенскан, 11 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хэкен
|8
|4
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|Был в запасе
|Карабах (Агдам)
|2:1
|Хэкен (Гетеборг)
|30.11.2023
|1' -80'
|Хэкен (Гетеборг)
|0:2
|Байер (Леверкузен)
|09.11.2023
|62' -90'
|Хэкен (Гетеборг)
|1:3
|Мольде (Мольде)
|65'
|26.10.2023
|71' -90'
|Мольде (Мольде)
|5:1
|Хэкен (Гетеборг)
|05.10.2023
|Был в запасе
|Хэкен (Гетеборг)
|0:1
|Карабах (Агдам)
|21.09.2023
|71' -90'
|Байер (Леверкузен)
|4:0
|Хэкен (Гетеборг)
|31.08.2023
|1' -90'
|Абердин (Абердин)
|1:3
|Хэкен (Гетеборг)
|24.08.2023
|1' -63'
|Хэкен (Гетеборг)
|2:2
|Абердин (Абердин)
|17.08.2023
|1' -65'
|Хэкен (Гетеборг)
|5:0
|Жальгирис (Вильнюс)
|28'
|10.08.2023
|1' -77'
|Жальгирис (Вильнюс)
|1:3
|Хэкен (Гетеборг)
|38' 47' 70'