Итан Брайерли - статистика
#38 | Полузащитник
|Имя
|Итан
|Фамилия
|Брайерли
|Команда
|Брентфорд
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Рочдейл
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 ноября 2003 (20 лет)
|Рост
|168
|Имя
|Итан
|Фамилия
|Брайерли
|Команда
|Брентфорд
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Рочдейл
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 ноября 2003 (20 лет)
|Рост
|168
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брентфорд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2023
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|0:1
|Арсенал (Лондон)
|29.08.2023
|78' -90'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|1:2
(0:3)п
|Брентфорд (Лондон)