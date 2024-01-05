Майкл Олакигбе - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Олакигбе
|Команда
|Питерборо Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 апреля 2004 (20 лет)
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Олакигбе
|Команда
|Питерборо Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 апреля 2004 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брентфорд
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.01.2024
|99' -123'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|3:2
|Брентфорд (Лондон)
|05.01.2024
|63' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)