Алекс Матос - статистика
#52 | Нападающий
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Матос
|Команда
|Челси
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 октября 2004 (19 лет)
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Матос
|Команда
|Челси
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 октября 2004 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|24.12.2023
|Был в запасе
|Вулверхэмптон
|2:1
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 18 тур
|19.12.2023
|Был в запасе
|Челси
|
1:1
(4:2)п
|Ньюкасл
|Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
|16.12.2023
|Был в запасе
|Челси
|2:0
|Шеффилд Юнайтед
|Англия. Премьер-лига, 17 тур
|10.12.2023
|Был в запасе
|Эвертон
|2:0
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 16 тур
|06.12.2023
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 15 тур
|03.12.2023
|Был в запасе
|Челси
|3:2
|Брайтон
|Англия. Премьер-лига, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челси
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.12.2023
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|1:1
(4:2)п
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|01.11.2023
|87' -90'
|Челси (Лондон)
|2:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|27.09.2023
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|1:0
|Брайтон (Брайтон & Хов)