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    Алекс Матос - статистика

    #52 | Нападающий
    Имя Алекс
    Фамилия Матос
    Команда Челси
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 октября 2004 (19 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    24.12.2023 Был в запасе Вулверхэмптон 2:1 Челси Англия. Премьер-лига, 18 тур
    19.12.2023 Был в запасе Челси 1:1
    (4:2)п         		Ньюкасл Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
    16.12.2023 Был в запасе Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Англия. Премьер-лига, 17 тур
    10.12.2023 Был в запасе Эвертон 2:0 Челси Англия. Премьер-лига, 16 тур
    06.12.2023 Был в запасе Манчестер Юнайтед 2:1 Челси Англия. Премьер-лига, 15 тур
    03.12.2023 Был в запасе Челси 3:2 Брайтон Англия. Премьер-лига, 14 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Челси 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.12.2023 Был в запасе Челси (Лондон) 1:1
    (4:2)п    		 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    01.11.2023 87' -90' Челси (Лондон) 2:0 Блэкберн (Блэкберн)
    27.09.2023 Был в запасе Челси (Лондон) 1:0 Брайтон (Брайтон & Хов)
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