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    Антонио Тиквич - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Антонио
    Фамилия Тиквич
    Команда Удинезе
    Состав Основной
    Родной город Гамбург
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 апреля 2004 (20 лет)
    Рост 195
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.05.2024 Был в запасе Фрозиноне 0:1 Удинезе Италия. Серия А, 38 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2024 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:1 Удинезе (Удине)
    19.05.2024 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    13.05.2024 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:2 Удинезе (Удине)
    06.05.2024 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Наполи (Неаполь)
    28.04.2024 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Удинезе (Удине)
    20.04.2024 Был в запасе Верона (Верона) 1:0 Удинезе (Удине)
    14.04.2024 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:2 Рома (Рим)
    08.04.2024 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:2 Интер (Милан)
    01.04.2024 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Удинезе (Удине)
    16.03.2024 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:2 Торино (Турин)
    11.03.2024 Был в запасе Лацио (Рим) 1:2 Удинезе (Удине)
    02.03.2024 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Салернитана (Салерно)
    24.02.2024 Был в запасе Дженоа (Генуя) 2:0 Удинезе (Удине)
    18.02.2024 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    12.02.2024 Был в запасе Ювентус (Турин) 0:1 Удинезе (Удине)
    03.02.2024 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:0 Монца (Монца)
    27.01.2024 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:0 Удинезе (Удине)
    20.01.2024 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:3 Милан (Милан)
    14.01.2024 90' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:2 Удинезе (Удине)
    07.01.2024 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:2 Лацио (Рим)
    30.12.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:0 Болонья (Болонья)
    23.12.2023 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Удинезе (Удине)
    17.12.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    09.12.2023 Был в запасе Интер (Милан) 4:0 Удинезе (Удине)
    03.12.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:3 Верона (Верона)
    26.11.2023 Был в запасе Рома (Рим) 3:1 Удинезе (Удине)
    12.11.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Аталанта (Бергамо)
    04.11.2023 Был в запасе Милан (Милан) 0:1 Удинезе (Удине)
    29.10.2023 Был в запасе Монца (Монца) 1:1 Удинезе (Удине)
    23.10.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Лечче (Лечче)
    06.10.2023 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:0 Удинезе (Удине)
    01.10.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:2 Дженоа (Генуя)
    27.09.2023 Был в запасе Наполи (Неаполь) 4:1 Удинезе (Удине)
    24.09.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:2 Фиорентина (Флоренция)
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