Антонио Тиквич - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Тиквич
|Команда
|Удинезе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гамбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 апреля 2004 (20 лет)
|Рост
|195
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Тиквич
|Команда
|Удинезе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гамбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 апреля 2004 (20 лет)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2024
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|19.05.2024
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|13.05.2024
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:2
|Удинезе (Удине)
|06.05.2024
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Наполи (Неаполь)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Рома (Рим)
|08.04.2024
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Интер (Милан)
|01.04.2024
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:2
|Торино (Турин)
|11.03.2024
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Салернитана (Салерно)
|24.02.2024
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|18.02.2024
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|12.02.2024
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|03.02.2024
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Монца (Монца)
|27.01.2024
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|20.01.2024
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:3
|Милан (Милан)
|14.01.2024
|90' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:2
|Удинезе (Удине)
|07.01.2024
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Лацио (Рим)
|30.12.2023
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|23.12.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|17.12.2023
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|09.12.2023
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|4:0
|Удинезе (Удине)
|03.12.2023
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:3
|Верона (Верона)
|26.11.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:1
|Удинезе (Удине)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Аталанта (Бергамо)
|04.11.2023
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|23.10.2023
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|06.10.2023
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Дженоа (Генуя)
|27.09.2023
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|4:1
|Удинезе (Удине)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:2
|Фиорентина (Флоренция)