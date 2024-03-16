Патрик Доргу - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Доргу
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 октября 2004 (19 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Доргу
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 октября 2004 (19 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|32
|3
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2024
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|18.05.2024
|1' -54'
|Лечче (Лечче)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|13.05.2024
|1' -72'
|Лечче (Лечче)
|0:2
|Удинезе (Удине)
|57'
|05.05.2024
|1' -59'
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|27.04.2024
|1' -68'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Монца (Монца)
|21.04.2024
|1' -75'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:3
|Лечче (Лечче)
|15'
|13.04.2024
|1' -73'
|Лечче (Лечче)
|1:0
|Эмполи (Эмполи)
|06.04.2024
|1' -85'
|Милан (Милан)
|3:0
|Лечче (Лечче)
|01.04.2024
|1' -72'
|Лечче (Лечче)
|0:0
|Рома (Рим)
|16.03.2024
|46' -90'
|Салернитана (Салерно)
|0:1
|Лечче (Лечче)
|10.03.2024
|70' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Верона (Верона)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|16.02.2024
|1' -79'
|Торино (Турин)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|78'
|11.02.2024
|46' -90'
|Болонья (Болонья)
|4:0
|Лечче (Лечче)
|02.02.2024
|75' -90'
|Лечче (Лечче)
|4:2
|Фиорентина (Флоренция)
|90' 90'
|28.01.2024
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|2:1
|Лечче (Лечче)
|21.01.2024
|65' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:3
|Ювентус (Турин)
|14.01.2024
|85' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|06.01.2024
|86' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|30.12.2023
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|23.12.2023
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|16.12.2023
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|11.12.2023
|1' -46'
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|03.12.2023
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|27.11.2023
|1' -46'
|Верона (Верона)
|2:2
|Лечче (Лечче)
|5'
|11.11.2023
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Милан (Милан)
|05.11.2023
|1' -62'
|Рома (Рим)
|3:1
|Лечче (Лечче)
|27'
|28.10.2023
|81' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Торино (Турин)
|23.10.2023
|67' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|75'
|06.10.2023
|65' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.09.2023
|61' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:4
|Наполи (Неаполь)
|26.09.2023
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|22.09.2023
|60' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|17.09.2023
|74' -90'
|Монца (Монца)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|03.09.2023
|77' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:0
|Салернитана (Салерно)
|27.08.2023
|46' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:2
|Лечче (Лечче)
|63'
|20.08.2023
|1' -65'
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Лацио (Рим)