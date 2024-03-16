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    Патрик Доргу - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Патрик
    Фамилия Доргу
    Команда Лечче
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 октября 2004 (19 лет)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.05.2024 1' - 90' Наполи 0:0 Лечче Италия. Серия А, 38 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лечче 32 3 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2024 1' -90' Наполи (Неаполь) 0:0 Лечче (Лечче)
    18.05.2024 1' -54' Лечче (Лечче) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    13.05.2024 1' -72' Лечче (Лечче) 0:2 Удинезе (Удине)
    57'
    05.05.2024 1' -59' Кальяри (Кальяри) 1:1 Лечче (Лечче)
    27.04.2024 1' -68' Лечче (Лечче) 1:1 Монца (Монца)
    21.04.2024 1' -75' Сассуоло (Сассуоло) 0:3 Лечче (Лечче)
    15'
    13.04.2024 1' -73' Лечче (Лечче) 1:0 Эмполи (Эмполи)
    06.04.2024 1' -85' Милан (Милан) 3:0 Лечче (Лечче)
    01.04.2024 1' -72' Лечче (Лечче) 0:0 Рома (Рим)
    16.03.2024 46' -90' Салернитана (Салерно) 0:1 Лечче (Лечче)
    10.03.2024 70' -90' Лечче (Лечче) 0:1 Верона (Верона)
    03.03.2024 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 1:1 Лечче (Лечче)
    16.02.2024 1' -79' Торино (Турин) 2:0 Лечче (Лечче)
    78'
    11.02.2024 46' -90' Болонья (Болонья) 4:0 Лечче (Лечче)
    02.02.2024 75' -90' Лечче (Лечче) 4:2 Фиорентина (Флоренция)
    90' 90'
    28.01.2024 Был в запасе Дженоа (Генуя) 2:1 Лечче (Лечче)
    21.01.2024 65' -90' Лечче (Лечче) 0:3 Ювентус (Турин)
    14.01.2024 85' -90' Лацио (Рим) 1:0 Лечче (Лечче)
    06.01.2024 86' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    30.12.2023 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:0 Лечче (Лечче)
    23.12.2023 Был в запасе Интер (Милан) 2:0 Лечче (Лечче)
    16.12.2023 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    11.12.2023 1' -46' Эмполи (Эмполи) 1:1 Лечче (Лечче)
    03.12.2023 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Болонья (Болонья)
    27.11.2023 1' -46' Верона (Верона) 2:2 Лечче (Лечче)
    5'
    11.11.2023 1' -90' Лечче (Лечче) 2:2 Милан (Милан)
    05.11.2023 1' -62' Рома (Рим) 3:1 Лечче (Лечче)
    27'
    28.10.2023 81' -90' Лечче (Лечче) 0:1 Торино (Турин)
    23.10.2023 67' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Лечче (Лечче)
    75'
    06.10.2023 65' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    30.09.2023 61' -90' Лечче (Лечче) 0:4 Наполи (Неаполь)
    26.09.2023 1' -90' Ювентус (Турин) 1:0 Лечче (Лечче)
    22.09.2023 60' -90' Лечче (Лечче) 1:0 Дженоа (Генуя)
    17.09.2023 74' -90' Монца (Монца) 1:1 Лечче (Лечче)
    03.09.2023 77' -90' Лечче (Лечче) 2:0 Салернитана (Салерно)
    27.08.2023 46' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:2 Лечче (Лечче)
    63'
    20.08.2023 1' -65' Лечче (Лечче) 2:1 Лацио (Рим)
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