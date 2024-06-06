Charbel Wehbe - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Charbel Wehbe
|Команда
|Реал Ов
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Charbel Wehbe
|Команда
|Реал Ов
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.06.2024
|1' - 90'
|Доминиканская Республика
|2:0
|Британские Виргинские острова
|Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, Второй раунд, 3 тур
|06.06.2024
|Был в запасе
|Ямайка
|1:0
|Доминиканская Республика
|Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, Второй раунд, 1 тур
|Команда
|И
|Г
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|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч