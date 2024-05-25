Santiago Godoy - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Santiago Godoy
|Команда
|Дефенса и Хустисия
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Santiago Godoy
|Команда
|Дефенса и Хустисия
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.06.2024
|Был в запасе
|Атлетико Тукуман
|1:1
|Дефенса и Хустисия
|Аргентина. Примера, 5 тур
|04.06.2024
|1' - 90'
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|Индепендьенте
|Аргентина. Примера, 4 тур
|30.05.2024
|1' - 90'
|Дефенса и Хустисия
|0:1
|Универсидад Сесар Вальехо
|Копа Судамерикана, 6 тур
|25.05.2024
|Был в запасе
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:0
|Дефенса и Хустисия
|Аргентина. Примера, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч