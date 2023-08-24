Мика Годтс - статистика
#39 | Нападающий
|Имя
|Мика
|Фамилия
|Годтс
|Команда
|Аякс
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Левен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 июня 2005 (19 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Мика
|Фамилия
|Годтс
|Команда
|Аякс
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Левен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 июня 2005 (19 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аякс
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2023
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|4:3
|Аякс (Амстердам)
|09.11.2023
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|0:2
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|26.10.2023
|60' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|2:0
|Аякс (Амстердам)
|05.10.2023
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|21.09.2023
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|3:3
|Марсель (Марсель)
|31.08.2023
|71' -90'
|Аякс (Амстердам)
|0:1
|Лудогорец (Разград)
|24.08.2023
|90' -90'
|Лудогорец (Разград)
|1:4
|Аякс (Амстердам)