Петер Адемо - статистика
#69 | Полузащитник
|Имя
|Петер
|Фамилия
|Адемо
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 января 2003 (21 год)
|Рост
|184
|Имя
|Петер
|Фамилия
|Адемо
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 января 2003 (21 год)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шериф
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2023
|1' -90'
|Славия (Прага)
|6:0
|Шериф (Тирасполь)
|21.09.2023
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:2
|Рома (Рим)
|31.08.2023
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|2:1
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|24.08.2023
|1' -90'
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|1:1
|Шериф (Тирасполь)
|17.08.2023
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:2
|Шериф (Тирасполь)