Нил Эль-Айнауи - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Нил
|Фамилия
|Эль-Айнауи
|Команда
|Ланс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нанси
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июля 2001 (22 года)
|Рост
|185
|Имя
|Нил
|Фамилия
|Эль-Айнауи
|Команда
|Ланс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нанси
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июля 2001 (22 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ланс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.02.2024
|1' -122'
|Фрайбург (Фрайбург)
|3:2
|Ланс (Ланс)
|15.02.2024
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|0:0
|Фрайбург (Фрайбург)