Омари Форсон - статистика
#62 | Нападающий
|Имя
|Омари
|Фамилия
|Форсон
|Команда
|Манчестер Юнайтед
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июля 2004 (19 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Омари
|Фамилия
|Форсон
|Команда
|Манчестер Юнайтед
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июля 2004 (19 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Манчестер Юнайтед
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.04.2024
|103' -125'
|Ковентри (Ковентри)
|3:3
(2:4)п
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|4:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|28.02.2024
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|28.01.2024
|88' -90'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|2:4
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|08.01.2024
|90' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)