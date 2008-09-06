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    Олег Страханович - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Олег
    Фамилия Страханович
    Команда Славия-Мозырь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 октября 1979 (43 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Белоруссия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.09.2008 1' -90' Андорра 1:3 Белоруссия
    06.09.2008 1' -90' Украина 1:0 Белоруссия
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