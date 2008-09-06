Олег Страханович - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Олег
|Фамилия
|Страханович
|Команда
|Славия-Мозырь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 октября 1979 (43 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Олег
|Фамилия
|Страханович
|Команда
|Славия-Мозырь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 октября 1979 (43 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белоруссия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.09.2008
|1' -90'
|Андорра
|1:3
|Белоруссия
|06.09.2008
|1' -90'
|Украина
|1:0
|Белоруссия