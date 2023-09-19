Густаф Лагербилке - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Густаф
|Фамилия
|Лагербилке
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 апреля 2000 (24 года)
|Рост
|193
|Имя
|Густаф
|Фамилия
|Лагербилке
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 апреля 2000 (24 года)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Селтик
|2
|1
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2023
|75' -90'
|Селтик (Глазго)
|2:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|90'
|28.11.2023
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:0
|Селтик (Глазго)
|07.11.2023
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|6:0
|Селтик (Глазго)
|25.10.2023
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|2:2
|Атлетико (Мадрид)
|19.09.2023
|1' -64'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:0
|Селтик (Глазго)
|31' 64'