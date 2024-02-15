Лукаш Лакомы - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Лукаш
|Фамилия
|Лакомы
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 2001 (23 года)
|Рост
|181
|Имя
|Лукаш
|Фамилия
|Лакомы
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 2001 (23 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Янг Бойз
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.02.2024
|78' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|1:1
|Янг Бойз (Берн)
|15.02.2024
|1' -81'
|Янг Бойз (Берн)
|1:3
|Спортинг (Лиссабон)
|53'