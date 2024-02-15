Ноа Перссон - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Ноа
|Фамилия
|Перссон
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июля 2003 (20 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Ноа
|Фамилия
|Перссон
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июля 2003 (20 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Янг Бойз
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.02.2024
|61' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|1:1
|Янг Бойз (Берн)
|15.02.2024
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|1:3
|Спортинг (Лиссабон)