Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Италия. Серия А 2009/2010