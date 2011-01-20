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    Виталий Кутузов - статистика

    Нападающий
    Имя Виталий
    Фамилия Кутузов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Пинск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 марта 1980 (42 года)
    Рост 183
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бари 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.01.2011 1' -74' Милан (Милан) 3:0 Бари (Бари)
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