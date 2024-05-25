Kyu-seong Lee - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Kyu-seong Lee
|Команда
|Ульсан Хендэ
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Kyu-seong Lee
|Команда
|Ульсан Хендэ
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.06.2024
|46' - 90'
|Ульсан Хендэ
|2:2
|Сеул
|Южная Корея. Кей-лига, 17 тур
|89'
|01.06.2024
|90' - 90'
|Ульсан Хендэ
|1:0
|Чонбук Хендай Моторс
|Южная Корея. Кей-лига, 16 тур
|29.05.2024
|1' - 90'
|Инчхон Юнайтед
|1:1
|Ульсан Хендэ
|Южная Корея. Кей-лига, 15 тур
|25.05.2024
|Был в запасе
|Ульсан Хендэ
|4:1
|Тэджон
|Южная Корея. Кей-лига, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч