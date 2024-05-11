Лео Мана - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Лео
|Фамилия
|Мана
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 апреля 2004 (20 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Лео
|Фамилия
|Мана
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 апреля 2004 (20 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.06.2024
|Был в запасе
|Интернасьонал
|1:0
|Коринтианс
|Бразилия. Серия А, 10 тур
|16.06.2024
|Был в запасе
|Коринтианс
|2:2
|Сан-Паулу
|Бразилия. Серия А, 9 тур
|12.06.2024
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе
|2:2
|Коринтианс
|Бразилия. Серия А, 8 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коринтианс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.06.2024
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|16.06.2024
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:2
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|12.06.2024
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|11.05.2024
|82' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)