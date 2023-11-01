Ассане Диао - статистика
#38 | Нападающий
|Имя
|Ассане
|Фамилия
|Диао
|Команда
|Бетис
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 сентября 2005 (18 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Ассане
|Фамилия
|Диао
|Команда
|Бетис
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 сентября 2005 (18 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.01.2024
|1' -71'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|06.12.2023
|70' -90'
|Вильяновенсе (Вильянуэва)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|01.11.2023
|71' -90'
|Эрнан Кортес (Эрнан Кортес)
|0:12
|Бетис (Севилья)
|90'