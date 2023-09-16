Пабло Бусто - статистика
#42 | Защитник
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Бусто
|Команда
|Бетис
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Севилья
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 сентября 2005 (18 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Бусто
|Команда
|Бетис
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Севилья
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 сентября 2005 (18 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.03.2024
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:0
|Бетис (Севилья)
|10.03.2024
|88' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:3
|Вильярреал (Вильярреал)
|27.01.2024
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|21.01.2024
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:4
|Барселона (Барселона)
|13.01.2024
|50' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Гранада (Гранада)
|03.01.2024
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|5:0
|Бетис (Севилья)