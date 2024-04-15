Даниэл Жуниор - статистика
#80 | Полузащитник
|Имя
|Даниэл
|Фамилия
|Жуниор
|Команда
|Витория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 мая 2002 (22 года)
|Рост
|174
|Имя
|Даниэл
|Фамилия
|Жуниор
|Команда
|Витория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 мая 2002 (22 года)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.06.2024
|Был в запасе
|Витория
|4:2
|Атлетико Минейро
|Бразилия. Серия А, 10 тур
|06.06.2024
|Был в запасе
|Куяба
|0:0
|Витория
|Бразилия. Серия А, 2 тур
|01.06.2024
|1' - 46'
|Витория
|0:2
|Атлетико Гойяненсе
|Бразилия. Серия А, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витория
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.06.2024
|Был в запасе
|Витория (Сальвадор)
|4:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|06.06.2024
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:0
|Витория (Сальвадор)
|01.06.2024
|1' -46'
|Витория (Сальвадор)
|0:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Витория (Сальвадор)
|1:3
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|3:1
|Витория (Сальвадор)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Витория (Сальвадор)
|2:2
|Баия (Салвадор)
|15.04.2024
|Был в запасе
|Витория (Сальвадор)
|0:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)