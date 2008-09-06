Кристоф Бидерманн - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Кристоф
|Фамилия
|Бидерманн
|Команда
|Эшен-Маурен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 1987 (36 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Кристоф
|Фамилия
|Бидерманн
|Команда
|Эшен-Маурен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 1987 (36 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лихтенштейн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.03.2009
|Был в запасе
|Германия
|4:0
|Лихтенштейн
|06.09.2008
|1' -90'
|Лихтенштейн
|0:6
|Германия