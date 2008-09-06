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    Кристоф Бидерманн - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Кристоф
    Фамилия Бидерманн
    Команда Эшен-Маурен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 января 1987 (36 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лихтенштейн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.03.2009 Был в запасе Германия 4:0 Лихтенштейн
    06.09.2008 1' -90' Лихтенштейн 0:6 Германия
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