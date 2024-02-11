|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волос
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2024
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|0:1
|Волос (Волос)
|27.04.2024
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:0
|Пансерраикос (Серрес)
|20.04.2024
|70' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|2:1
|Волос (Волос)
|13.04.2024
|90' -90'
|Волос (Волос)
|2:2
|Атромитос (Перистери)
|06.04.2024
|85' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:1
|Волос (Волос)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|4:1
|Кифисиас (Киффисиа)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:2
|Волос (Волос)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|3:0
|Волос (Волос)
|18.02.2024
|1' -62'
|Волос (Волос)
|1:2
|ПАС (Яннина)
|11.02.2024
|Был в запасе
|Кифисиас (Киффисиа)
|0:0
|Волос (Волос)
|03.02.2024
|56' -90'
|Волос (Волос)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)