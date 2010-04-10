Максим Обозный - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Обозный
|Команда
|Витязь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|181
|Вес
|80
|Имя
|Максим
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Обозный
|Команда
|Витязь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|181
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Иртыш
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2010
|1' -67'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Иртыш (Омск)
|23.06.2010
|83' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|2:1
|Иртыш (Омск)
|21.05.2010
|65' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|3:0
|Иртыш (Омск)
|10.05.2010
|32' -77'
|Иртыш (Омск)
|2:3
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|02.05.2010
|68' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Иртыш (Омск)
|29.04.2010
|83' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Иртыш (Омск)
|18.04.2010
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|2:1
|Авангард (Курск)
|10.04.2010
|1' -90'
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|2:0
|Иртыш (Омск)
|31'