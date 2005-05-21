|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|12
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2005
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|3:2
|Шинник (Ярославль)
|29.10.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:3
|Спартак (Москва)
|16.10.2005
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|24.09.2005
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|10.09.2005
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|21.08.2005
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|17.07.2005
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|02.07.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|ФК Москва (Москва)
|18.06.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|21.05.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|16.04.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Ахмат (Грозный)