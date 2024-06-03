Фабио Луке-Нотаро - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Фабио
|Фамилия
|Луке-Нотаро
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 августа 2005 (18 лет)
|Имя
|Фабио
|Фамилия
|Луке-Нотаро
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 августа 2005 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.06.2024
|46' - 90'
|Румыния
|0:0
|Лихтенштейн
|Товарищеские матчи. Сборные
|03.06.2024
|Был в запасе
|Албания
|3:0
|Лихтенштейн
|Товарищеские матчи. Сборные
|77'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лихтенштейн
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.06.2024
|46' -90'
|Румыния
|0:0
|Лихтенштейн
|03.06.2024
|Был в запасе
|Албания
|3:0
|Лихтенштейн
|77'