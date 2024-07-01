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Юсеф Аймен
Трансферы
Юсеф Аймен - трансферы
Завершил карьеру
21 марта 1999 (27)
#4 | Защитник
190 см
Катар
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.24 / 19.01.25
Аль-Духаиль
Аль-Ахли
Аренда 229 тыс €
30.09.21 / 30.06.22
Аль-Духаиль
Катар СК
Аренда
22.10.20 / 30.06.21
Аль-Духаиль
Катар СК
Аренда
01.08.20 / 21.10.20
Аль-Духаиль
Аль-Сайлия
Аренда
30.01.19 / 31.12.19
Аль-Духаиль
Катар СК
Аренда
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