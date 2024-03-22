Ахмед Ильязовски - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Ахмед
|Фамилия
|Ильязовски
|Команда
|Видовре
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 июля 1997 (26 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Ахмед
|Фамилия
|Ильязовски
|Команда
|Видовре
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 июля 1997 (26 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.06.2024
|90' - 90'
|Чехия
|2:1
|Северная Македония
|Товарищеские матчи. Сборные
|03.06.2024
|Был в запасе
|Хорватия
|3:0
|Северная Македония
|Товарищеские матчи. Сборные
|25.05.2024
|1' - 90'
|Видовре
|0:0
|Люнгбю
|Дания. Суперлига, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Македония
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.06.2024
|90' -90'
|Чехия
|2:1
|Северная Македония
|03.06.2024
|Был в запасе
|Хорватия
|3:0
|Северная Македония
|25.03.2024
|Был в запасе
|Черногория
|1:0
|Северная Македония
|22.03.2024
|1' -89'
|Северная Македония
|1:1
|Молдавия