Михалы Ката - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Михалы
|Фамилия
|Ката
|Команда
|МТК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 апреля 2002 (22 года)
|Рост
|176
|Имя
|Михалы
|Фамилия
|Ката
|Команда
|МТК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 апреля 2002 (22 года)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.06.2024
|Был в запасе
|Германия
|2:0
|Венгрия
|Чемпионат Европы, 2 тур
|15.06.2024
|Был в запасе
|Венгрия
|1:3
|Швейцария
|Чемпионат Европы, 1 тур
|08.06.2024
|Был в запасе
|Венгрия
|3:0
|Израиль
|Товарищеские матчи. Сборные
|04.06.2024
|Был в запасе
|Ирландия
|2:1
|Венгрия
|Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч