Ниило Мяенпя - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Ниило
|Фамилия
|Мяенпя
|Команда
|Варта
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хамеенлина
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 января 1998 (26 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Ниило
|Фамилия
|Мяенпя
|Команда
|Варта
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хамеенлина
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 января 1998 (26 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.06.2024
|1' - 80'
|Шотландия
|2:2
|Финляндия
|Товарищеские матчи. Сборные
|53'
|04.06.2024
|Был в запасе
|Португалия
|4:2
|Финляндия
|Товарищеские матчи. Сборные
|25.05.2024
|1' - 77'
|Ягеллония
|3:0
|Варта
|Польша. Экстракласа, 34 тур