Timothy Ouma - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Timothy Ouma
|Команда
|Эльфсборг
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Timothy Ouma
|Команда
|Эльфсборг
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.06.2024
|1' - 90'
|Кения
|0:0
|Кот-д'Ивуар
|Отборочные матчи к ЧМ. Африка, Первый этап, 4 тур
|07.06.2024
|1' - 90'
|Кения
|1:1
|Бурунди
|Отборочные матчи к ЧМ. Африка, Первый этап, 3 тур
|01.06.2024
|Был в запасе
|Гетеборг
|1:0
|Эльфсборг
|Швеция. Аллсвенскан, 12 тур
|28.05.2024
|1' - 90'
|Мальме
|2:1
|Эльфсборг
|Швеция. Аллсвенскан, 17 тур
|24.05.2024
|Был в запасе
|Эльфсборг
|2:0
|Хальмстад
|Швеция. Аллсвенскан, 11 тур