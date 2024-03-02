Georgie Gent - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Georgie Gent
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Georgie Gent
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мазервелл
|18
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|1:1
|Сент-Джонстон (Перт)
|15.05.2024
|1' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|3:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|11.05.2024
|1' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:5
|Мазервелл (Мазервелл)
|04.05.2024
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|4:1
|Ливингстон (Ливингстон)
|27.04.2024
|1' -90'
|Абердин (Абердин)
|1:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|13.04.2024
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|1:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|06.04.2024
|1' -90'
|Данди (Данди)
|2:3
|Мазервелл (Мазервелл)
|30.03.2024
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|1:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Мазервелл (Мазервелл)
|0:1
|Абердин (Абердин)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|1:2
|Мазервелл (Мазервелл)
|28.02.2024
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:3
|Мазервелл (Мазервелл)
|25.02.2024
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|1:3
|Селтик (Глазго)
|17.02.2024
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|2:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|14.02.2024
|1' -90'
|Абердин (Абердин)
|3:3
|Мазервелл (Мазервелл)
|06.02.2024
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|5:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|03.02.2024
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|1:1
|Килмарнок (Килмарнок)
|27.01.2024
|1' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|1:1
|Мазервелл (Мазервелл)
|02.01.2024
|1' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|2:2
|Мазервелл (Мазервелл)
|30.12.2023
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|3:1
|Ливингстон (Ливингстон)
|24.12.2023
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|0:2
|Рейнджерс (Глазго)
|16.12.2023
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|05.12.2023
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|3:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|02.12.2023
|Был в запасе
|Мазервелл (Мазервелл)
|3:3
|Данди (Данди)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|1:1
|Мазервелл (Мазервелл)
|11.11.2023
|Был в запасе
|Мазервелл (Мазервелл)
|1:2
|Хартс (Эдинбург)
|07.11.2023
|Был в запасе
|Сент-Джонстон (Перт)
|2:2
|Мазервелл (Мазервелл)
|04.11.2023
|Был в запасе
|Килмарнок (Килмарнок)
|1:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|01.11.2023
|Был в запасе
|Мазервелл (Мазервелл)
|2:4
|Абердин (Абердин)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Мазервелл (Мазервелл)
|3:3
|Росс Каунти (Дингволл)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|2:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|30.09.2023
|Был в запасе
|Мазервелл (Мазервелл)
|1:2
|Селтик (Глазго)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|1:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Мазервелл (Мазервелл)
|0:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|0:1
|Мазервелл (Мазервелл)