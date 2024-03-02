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    Georgie Gent - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Georgie Gent
    Команда Мазервелл
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мазервелл 18 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2024 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 1:1 Сент-Джонстон (Перт)
    15.05.2024 1' -90' Хиберниан (Эдинбург) 3:0 Мазервелл (Мазервелл)
    11.05.2024 1' -90' Росс Каунти (Дингволл) 1:5 Мазервелл (Мазервелл)
    04.05.2024 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 4:1 Ливингстон (Ливингстон)
    27.04.2024 1' -90' Абердин (Абердин) 1:0 Мазервелл (Мазервелл)
    13.04.2024 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 1:1 Хиберниан (Эдинбург)
    06.04.2024 1' -90' Данди (Данди) 2:3 Мазервелл (Мазервелл)
    30.03.2024 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 1:1 Сент-Миррен (Пейсли)
    16.03.2024 Был в запасе Мазервелл (Мазервелл) 0:1 Абердин (Абердин)
    02.03.2024 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 1:2 Мазервелл (Мазервелл)
    28.02.2024 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 1:3 Мазервелл (Мазервелл)
    25.02.2024 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 1:3 Селтик (Глазго)
    17.02.2024 1' -90' Хартс (Эдинбург) 2:0 Мазервелл (Мазервелл)
    14.02.2024 1' -90' Абердин (Абердин) 3:3 Мазервелл (Мазервелл)
    06.02.2024 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 5:0 Росс Каунти (Дингволл)
    03.02.2024 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 1:1 Килмарнок (Килмарнок)
    27.01.2024 1' -90' Сент-Джонстон (Перт) 1:1 Мазервелл (Мазервелл)
    02.01.2024 1' -90' Хиберниан (Эдинбург) 2:2 Мазервелл (Мазервелл)
    30.12.2023 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 3:1 Ливингстон (Ливингстон)
    24.12.2023 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 0:2 Рейнджерс (Глазго)
    16.12.2023 1' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 0:0 Мазервелл (Мазервелл)
    05.12.2023 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 3:0 Мазервелл (Мазервелл)
    02.12.2023 Был в запасе Мазервелл (Мазервелл) 3:3 Данди (Данди)
    25.11.2023 Был в запасе Селтик (Глазго) 1:1 Мазервелл (Мазервелл)
    11.11.2023 Был в запасе Мазервелл (Мазервелл) 1:2 Хартс (Эдинбург)
    07.11.2023 Был в запасе Сент-Джонстон (Перт) 2:2 Мазервелл (Мазервелл)
    04.11.2023 Был в запасе Килмарнок (Килмарнок) 1:0 Мазервелл (Мазервелл)
    01.11.2023 Был в запасе Мазервелл (Мазервелл) 2:4 Абердин (Абердин)
    28.10.2023 Был в запасе Мазервелл (Мазервелл) 3:3 Росс Каунти (Дингволл)
    07.10.2023 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 2:0 Мазервелл (Мазервелл)
    30.09.2023 Был в запасе Мазервелл (Мазервелл) 1:2 Селтик (Глазго)
    24.09.2023 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 1:0 Мазервелл (Мазервелл)
    16.09.2023 Был в запасе Мазервелл (Мазервелл) 0:1 Сент-Миррен (Пейсли)
    03.09.2023 Был в запасе Хартс (Эдинбург) 0:1 Мазервелл (Мазервелл)
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