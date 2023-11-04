Jadel Katongo - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Jadel Katongo
|Команда
|Питерборо Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Jadel Katongo
|Команда
|Питерборо Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Питерборо Юнайтед
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2024
|1' -68'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|0:3
|Лидс (Лидс)
|02.12.2023
|87' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:1
|Донкастер Роверс (Донкастер)
|04.11.2023
|1' -77'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:2
|Солфорд Сити (Солфорд)
|7'