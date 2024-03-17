Matej Náprstek - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Matej Náprstek
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Matej Náprstek
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Яблонец
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:0
|Фастав (Злин)
|19.05.2024
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|16.05.2024
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|3:0
|Пардубице (Пардубице)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:1
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|04.05.2024
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|3:2
|Карвина (Карвина)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|0:0
|Фастав (Злин)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Сигма (Оломоуц)
|1:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:3
|Баник (Острава)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:2
|Виктория (Пльзень)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Словацко (Угерске-Градиште)
|0:1
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|17.02.2024
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|5:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|11.02.2024
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|4:3
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|16.12.2023
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|0:0
|Карвина (Карвина)
|09.12.2023
|Был в запасе
|Спарта (Прага)
|3:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|11.11.2023
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|1:1
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|04.11.2023
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Сигма (Оломоуц)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Баник (Острава)
|0:1
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|0:1
|Богемианс 1905 (Прага)
|30.09.2023
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:0
|Словацко (Угерске-Градиште)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:1
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)