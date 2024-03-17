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    Matej Náprstek - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Matej Náprstek
    Команда Яблонец
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.05.2024 1' - 90' Яблонец 1:0 Фастав Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Яблонец 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2024 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:0 Фастав (Злин)
    19.05.2024 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 2:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    16.05.2024 Был в запасе Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 3:0 Пардубице (Пардубице)
    12.05.2024 Был в запасе Богемианс 1905 (Прага) 1:1 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    04.05.2024 Был в запасе Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 3:2 Карвина (Карвина)
    28.04.2024 Был в запасе Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    20.04.2024 Был в запасе Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 0:0 Фастав (Злин)
    14.04.2024 Был в запасе Сигма (Оломоуц) 1:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    07.04.2024 Был в запасе Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 2:3 Баник (Острава)
    17.03.2024 Был в запасе Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:2 Виктория (Пльзень)
    09.03.2024 Был в запасе Словацко (Угерске-Градиште) 0:1 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    02.03.2024 Был в запасе Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:1 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    17.02.2024 Был в запасе Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 5:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    11.02.2024 Был в запасе Славия (Прага) 4:3 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    16.12.2023 Был в запасе Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 0:0 Карвина (Карвина)
    09.12.2023 Был в запасе Спарта (Прага) 3:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    11.11.2023 Был в запасе Фастав (Злин) 1:1 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    04.11.2023 Был в запасе Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:1 Сигма (Оломоуц)
    28.10.2023 Был в запасе Баник (Острава) 0:1 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    22.10.2023 Был в запасе Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 0:1 Богемианс 1905 (Прага)
    30.09.2023 Был в запасе Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 2:0 Словацко (Угерске-Градиште)
    02.09.2023 Был в запасе Динамо (Ческе-Будеевице) 2:1 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
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