Закария Хавсави - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Закария
|Фамилия
|Хавсави
|Команда
|Аль-Иттихад
|Состав
|Основной
|Родной город
|Медина
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 2001 (23 года)
|Имя
|Закария
|Фамилия
|Хавсави
|Команда
|Аль-Иттихад
|Состав
|Основной
|Родной город
|Медина
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 2001 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Иттихад
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2023
|1' -46'
|Аль-Ахли (Каир)
|3:1
|Аль-Иттихад (Джидда)
|12.12.2023
|1' -83'
|Аль-Иттихад (Джидда)
|3:0
|Окленд Сити (Окленд)
|29'