Gleofilo Vlijter - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Gleofilo Vlijter
|Команда
|ВПС
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Gleofilo Vlijter
|Команда
|ВПС
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.06.2024
|1' - 90'
|Мариехамн
|0:0
|ВПС
|Финляндия. Вейккауслига, 11 тур
|07.06.2024
|86' - 90'
|ВПС
|1:1
|Ильвес
|Финляндия. Вейккауслига, 10 тур
|27.05.2024
|68' - 90'
|ВПС
|3:1
|Интер
|Финляндия. Вейккауслига, 8 тур
|90'
|22.05.2024
|46' - 90'
|ВПС
|1:3
|КуПС
|Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч