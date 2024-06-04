Майкл Фолоруншо - статистика
#90 | Полузащитник
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Фолоруншо
|Команда
|Верона
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 февраля 1998 (26 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Фолоруншо
|Команда
|Верона
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 февраля 1998 (26 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.06.2024
|Был в запасе
|Испания
|1:0
|Италия
|Чемпионат Европы, 2 тур
|15.06.2024
|90' - 90'
|Италия
|2:1
|Албания
|Чемпионат Европы, 1 тур
|09.06.2024
|76' - 90'
|Италия
|1:0
|Босния и Герцеговина
|Товарищеские матчи. Сборные
|04.06.2024
|Был в запасе
|Италия
|0:0
|Турция
|Товарищеские матчи. Сборные