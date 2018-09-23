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    Андреа Секулин - статистика

    #90 | Вратарь
    Имя Андреа
    Фамилия Секулин
    Команда СПАЛ
    Состав Основной
    Родной город Гориция
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 14 июля 1990 (32 года)
    Рост 190
    Вес 80
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кьево 2 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2019 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:0 Кьево (Верона)
    25.11.2018 Был в запасе Наполи (Неаполь) 0:0 Кьево (Верона)
    11.11.2018 Был в запасе Кьево (Верона) 2:2 Болонья (Болонья)
    04.11.2018 Был в запасе Кьево (Верона) 0:2 Сассуоло (Сассуоло)
    28.10.2018 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:1 Кьево (Верона)
    21.10.2018 Был в запасе Кьево (Верона) 1:5 Аталанта (Бергамо)
    07.10.2018 Был в запасе Милан (Милан) 3:1 Кьево (Верона)
    30.09.2018 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Торино (Турин)
    26.09.2018 Был в запасе Дженоа (Генуя) 2:0 Кьево (Верона)
    23.09.2018 Был в запасе Кьево (Верона) 0:2 Удинезе (Удине)
    16.09.2018 Был в запасе Рома (Рим) 2:2 Кьево (Верона)
    02.09.2018 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Эмполи (Эмполи)
    26.08.2018 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 6:1 Кьево (Верона)
    18.08.2018 90' -90' Кьево (Верона) 2:3 Ювентус (Турин)
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