Андреа Секулин - статистика
#90 | Вратарь
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Секулин
|Команда
|СПАЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гориция
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 июля 1990 (32 года)
|Рост
|190
|Вес
|80
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Секулин
|Команда
|СПАЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гориция
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 июля 1990 (32 года)
|Рост
|190
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кьево
|2
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2019
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Кьево (Верона)
|25.11.2018
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|0:0
|Кьево (Верона)
|11.11.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|04.11.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|28.10.2018
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Кьево (Верона)
|21.10.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:5
|Аталанта (Бергамо)
|07.10.2018
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:1
|Кьево (Верона)
|30.09.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:1
|Торино (Турин)
|26.09.2018
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|2:0
|Кьево (Верона)
|23.09.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:2
|Удинезе (Удине)
|16.09.2018
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:2
|Кьево (Верона)
|02.09.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:0
|Эмполи (Эмполи)
|26.08.2018
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|6:1
|Кьево (Верона)
|18.08.2018
|90' -90'
|Кьево (Верона)
|2:3
|Ювентус (Турин)