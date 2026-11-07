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Италия. Серия B
Команды
Ареццо
Андреа Секулин
Статистика
€ 100 тыс
Андреа Секулин - статистика
Ареццо
14 июля 1990 (36), Гориция
#90 | Вратарь
190 см | 80 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 11 тур
Юве Стабиа
1 : 0
07.11.2026
Ареццо
Был в запасе
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Каррарезе
2 : 1
28.10.2026
Ареццо
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Был в запасе
Италия. Серия В, 6 тур
Ареццо
0 : 0
10.10.2026
Кремонезе
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 11 тур
Юве Стабиа
1 : 0
07.11.2026
Ареццо
Был в запасе
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Каррарезе
2 : 1
28.10.2026
Ареццо
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Был в запасе
Италия. Серия В, 6 тур
Ареццо
0 : 0
10.10.2026
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Ареццо
1 : 4
20.09.2026
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Верона
5 : 0
06.09.2026
Ареццо
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Ареццо
2 : 3
30.08.2026
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 1 тур
Авеллино
1 : 2
22.08.2026
Ареццо
Был в запасе
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