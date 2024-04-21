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    Nökkvi Þórisson - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Nökkvi Þórisson
    Команда Сент-Луис
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.06.2024 69' - 90' Сент-Луис 0:3 Колорадо США. МЛС, 27 тур
    16.06.2024 20' - 90' Даллас 2:0 Сент-Луис США. МЛС, 25 тур
    75'
    09.06.2024 Был в запасе Сент-Луис 0:0 Портленд США. МЛС, 24 тур
    02.06.2024 82' - 90' Интер 3:3 Сент-Луис США. МЛС, 23 тур
    26.05.2024 57' - 90' Сент-Луис 1:2 Сиэтл США. МЛС, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Луис 14 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.06.2024 69' -90' Сент-Луис (Сент-Луис) 0:3 Колорадо (Денвер)
    16.06.2024 20' -90' Даллас (Даллас) 2:0 Сент-Луис (Сент-Луис)
    75'
    09.06.2024 Был в запасе Сент-Луис (Сент-Луис) 0:0 Портленд (Портленд)
    02.06.2024 82' -90' Интер (Майами) 3:3 Сент-Луис (Сент-Луис)
    26.05.2024 57' -90' Сент-Луис (Сент-Луис) 1:2 Сиэтл (Сиэтл)
    19.05.2024 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 3:1 Сент-Луис (Сент-Луис)
    16.05.2024 79' -90' Сент-Луис (Сент-Луис) 0:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    12.05.2024 80' -90' Сент-Луис (Сент-Луис) 3:1 Чикаго Файр (Чикаго)
    05.05.2024 82' -90' Динамо Хьюстон (Хьюстон) 0:0 Сент-Луис (Сент-Луис)
    21.04.2024 73' -90' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 3:3 Сент-Луис (Сент-Луис)
    14.04.2024 61' -90' Сент-Луис (Сент-Луис) 1:0 Остин (Остин)
    07.04.2024 Был в запасе Сент-Луис (Сент-Луис) 0:0 Даллас (Даллас)
    31.03.2024 88' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 3:1 Сент-Луис (Сент-Луис)
    24.03.2024 81' -90' Сент-Луис (Сент-Луис) 2:2 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    17.03.2024 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 3:3 Сент-Луис (Сент-Луис)
    10.03.2024 87' -90' Остин (Остин) 2:2 Сент-Луис (Сент-Луис)
    03.03.2024 88' -90' Сент-Луис (Сент-Луис) 2:0 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    25.02.2024 1' -67' Сент-Луис (Сент-Луис) 1:1 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
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