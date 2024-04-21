Nökkvi Þórisson - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Nökkvi Þórisson
|Команда
|Сент-Луис
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Nökkvi Þórisson
|Команда
|Сент-Луис
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.06.2024
|69' - 90'
|Сент-Луис
|0:3
|Колорадо
|США. МЛС, 27 тур
|16.06.2024
|20' - 90'
|Даллас
|2:0
|Сент-Луис
|США. МЛС, 25 тур
|75'
|09.06.2024
|Был в запасе
|Сент-Луис
|0:0
|Портленд
|США. МЛС, 24 тур
|02.06.2024
|82' - 90'
|Интер
|3:3
|Сент-Луис
|США. МЛС, 23 тур
|26.05.2024
|57' - 90'
|Сент-Луис
|1:2
|Сиэтл
|США. МЛС, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Луис
|14
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.06.2024
|69' -90'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|0:3
|Колорадо (Денвер)
|16.06.2024
|20' -90'
|Даллас (Даллас)
|2:0
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|75'
|09.06.2024
|Был в запасе
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|0:0
|Портленд (Портленд)
|02.06.2024
|82' -90'
|Интер (Майами)
|3:3
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|26.05.2024
|57' -90'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|1:2
|Сиэтл (Сиэтл)
|19.05.2024
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|3:1
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|16.05.2024
|79' -90'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|0:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|12.05.2024
|80' -90'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|3:1
|Чикаго Файр (Чикаго)
|05.05.2024
|82' -90'
|Динамо Хьюстон (Хьюстон)
|0:0
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|21.04.2024
|73' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|3:3
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|14.04.2024
|61' -90'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|1:0
|Остин (Остин)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|0:0
|Даллас (Даллас)
|31.03.2024
|88' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|3:1
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|24.03.2024
|81' -90'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|2:2
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|3:3
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|10.03.2024
|87' -90'
|Остин (Остин)
|2:2
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|03.03.2024
|88' -90'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|2:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|25.02.2024
|1' -67'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|1:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)