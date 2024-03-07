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    Кристиан Биловар - статистика

    #40 | Защитник
    Имя Кристиан
    Отчество Русланович
    Фамилия Биловар
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Дебрецен
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 февраля 2001 (23 года)
    Рост 191
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.05.2024 1' - 75' Рух 1:2 Динамо Украина. Премьер-лига, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2024 1' -75' Рух (Львов) 1:2 Динамо (Киев)
    18.05.2024 63' -90' Динамо (Киев) 3:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    69'
    21.04.2024 Был в запасе Динамо (Киев) 3:0 Полесье (Житомир)
    17.04.2024 Был в запасе Минай (Минай) 1:3 Динамо (Киев)
    13.04.2024 Был в запасе Александрия (Александрия) 0:1 Динамо (Киев)
    08.04.2024 Был в запасе Динамо (Киев) 1:1 ЛНЗ (Черкасы)
    04.04.2024 Был в запасе Заря (Луганск) 0:3 Динамо (Киев)
    31.03.2024 85' -90' Ворскла (Полтава) 1:5 Динамо (Киев)
    12.03.2024 Был в запасе Динамо (Киев) 2:0 Заря (Луганск)
    07.03.2024 Был в запасе Верес (Ровно) 1:1 Динамо (Киев)
    02.03.2024 Был в запасе Динамо (Киев) 1:0 Черноморец (Одесса)
    11.12.2023 Был в запасе Динамо (Киев) 2:0 Оболонь (Киев)
    07.12.2023 Был в запасе Динамо (Киев) 4:2 Металлист 1925 (Харьков)
    26.11.2023 Был в запасе Динамо (Киев) 2:0 Рух (Львов)
    12.11.2023 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 0:2 Динамо (Киев)
    03.11.2023 Был в запасе Динамо (Киев) 0:1 Шахтер (Донецк)
    28.10.2023 Был в запасе Колос (Ковалевка) 1:1 Динамо (Киев)
    22.10.2023 Был в запасе Динамо (Киев) 0:1 Днепр-1 (Днепр)
    06.10.2023 Был в запасе Полесье (Житомир) 3:2 Динамо (Киев)
    01.10.2023 Был в запасе Динамо (Киев) 4:2 Александрия (Александрия)
    23.09.2023 1' -90' ЛНЗ (Черкасы) 2:4 Динамо (Киев)
    18.09.2023 1' -90' Динамо (Киев) 2:0 Ворскла (Полтава)
    20.08.2023 Был в запасе Черноморец (Одесса) 3:2 Динамо (Киев)
    04.08.2023 Был в запасе Оболонь (Киев) 2:4 Динамо (Киев)
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