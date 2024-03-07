Кристиан Биловар - статистика
#40 | Защитник
|Имя
|Кристиан
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Биловар
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дебрецен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 февраля 2001 (23 года)
|Рост
|191
|Имя
|Кристиан
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Биловар
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дебрецен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 февраля 2001 (23 года)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|1' -75'
|Рух (Львов)
|1:2
|Динамо (Киев)
|18.05.2024
|63' -90'
|Динамо (Киев)
|3:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|69'
|21.04.2024
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|3:0
|Полесье (Житомир)
|17.04.2024
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|1:3
|Динамо (Киев)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|0:1
|Динамо (Киев)
|08.04.2024
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|1:1
|ЛНЗ (Черкасы)
|04.04.2024
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|0:3
|Динамо (Киев)
|31.03.2024
|85' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:5
|Динамо (Киев)
|12.03.2024
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|2:0
|Заря (Луганск)
|07.03.2024
|Был в запасе
|Верес (Ровно)
|1:1
|Динамо (Киев)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|11.12.2023
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|2:0
|Оболонь (Киев)
|07.12.2023
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|4:2
|Металлист 1925 (Харьков)
|26.11.2023
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|2:0
|Рух (Львов)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:2
|Динамо (Киев)
|03.11.2023
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|0:1
|Шахтер (Донецк)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|1:1
|Динамо (Киев)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|0:1
|Днепр-1 (Днепр)
|06.10.2023
|Был в запасе
|Полесье (Житомир)
|3:2
|Динамо (Киев)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|4:2
|Александрия (Александрия)
|23.09.2023
|1' -90'
|ЛНЗ (Черкасы)
|2:4
|Динамо (Киев)
|18.09.2023
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Ворскла (Полтава)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|3:2
|Динамо (Киев)
|04.08.2023
|Был в запасе
|Оболонь (Киев)
|2:4
|Динамо (Киев)