Айзек Бабади - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Айзек
|Фамилия
|Бабади
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Неймеген
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 апреля 2005 (19 лет)
|Имя
|Айзек
|Фамилия
|Бабади
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Неймеген
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 апреля 2005 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПСВ
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.03.2024
|86' -90'
|Боруссия Д (Дортмунд)
|2:0
|ПСВ (Эйндховен)
|20.02.2024
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|1:1
|Боруссия Д (Дортмунд)
|12.12.2023
|74' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:1
|Арсенал (Лондон)
|29.11.2023
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:3
|ПСВ (Эйндховен)
|08.11.2023
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|1:0
|Ланс (Ланс)
|24.10.2023
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|1:1
|ПСВ (Эйндховен)
|20.09.2023
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|4:0
|ПСВ (Эйндховен)
|30.08.2023
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|5:1
|Рейнджерс (Глазго)
|22.08.2023
|90' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|15.08.2023
|86' -90'
|Штурм (Грац)
|1:3
|ПСВ (Эйндховен)
|08.08.2023
|1' -65'
|ПСВ (Эйндховен)
|4:1
|Штурм (Грац)
|4'