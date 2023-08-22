Иван Захаров - статистика
#49 | Защитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Захаров
|Команда
|Амкал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 мая 2000 (24 года)
|Рост
|185
|Имя
|Иван
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Захаров
|Команда
|Амкал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 мая 2000 (24 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.08.2023
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
(4:3)п
|Амкал (Москва)