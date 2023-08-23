Александр Волков - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Волков
|Команда
|Муром
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 апреля 2000 (23 года)
|Рост
|187
|Имя
|Александр
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Волков
|Команда
|Муром
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 апреля 2000 (23 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Муром
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2023
|1' -90'
|Муром (Муром)
|1:3
|2DROTS (Москва)