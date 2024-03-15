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    Томмазо Корацца - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Томмазо
    Фамилия Корацца
    Команда Болонья
    Состав Основной
    Родной город Болонья
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 июня 2004 (19 лет)
    Рост 174
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    24.05.2024 86' - 90' Дженоа 2:0 Болонья Италия. Серия А, 38 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 9 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.05.2024 86' -90' Дженоа (Генуя) 2:0 Болонья (Болонья)
    20.05.2024 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:3 Ювентус (Турин)
    11.05.2024 Был в запасе Наполи (Неаполь) 0:2 Болонья (Болонья)
    03.05.2024 Был в запасе Торино (Турин) 0:0 Болонья (Болонья)
    28.04.2024 68' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Удинезе (Удине)
    22.04.2024 Был в запасе Рома (Рим) 1:3 Болонья (Болонья)
    13.04.2024 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:0 Монца (Монца)
    07.04.2024 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:0 Болонья (Болонья)
    01.04.2024 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:0 Салернитана (Салерно)
    15.03.2024 72' -90' Эмполи (Эмполи) 0:1 Болонья (Болонья)
    09.03.2024 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:1 Интер (Милан)
    03.03.2024 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:2 Болонья (Болонья)
    23.02.2024 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Верона (Верона)
    18.02.2024 Был в запасе Лацио (Рим) 1:2 Болонья (Болонья)
    14.02.2024 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Фиорентина (Флоренция)
    11.02.2024 Был в запасе Болонья (Болонья) 4:0 Лечче (Лечче)
    03.02.2024 Был в запасе Болонья (Болонья) 4:2 Сассуоло (Сассуоло)
    27.01.2024 Был в запасе Милан (Милан) 2:2 Болонья (Болонья)
    14.01.2024 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:1 Болонья (Болонья)
    05.01.2024 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Дженоа (Генуя)
    30.12.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:0 Болонья (Болонья)
    23.12.2023 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Аталанта (Бергамо)
    17.12.2023 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Рома (Рим)
    12.11.2023 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:1 Болонья (Болонья)
    03.11.2023 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Лацио (Рим)
    28.10.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Болонья (Болонья)
    22.10.2023 84' -90' Болонья (Болонья) 2:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    07.10.2023 83' -90' Интер (Милан) 2:2 Болонья (Болонья)
    01.10.2023 1' -68' Болонья (Болонья) 3:0 Эмполи (Эмполи)
    44'
    28.09.2023 60' -90' Монца (Монца) 0:0 Болонья (Болонья)
    24.09.2023 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:0 Наполи (Неаполь)
    18.09.2023 Был в запасе Верона (Верона) 0:0 Болонья (Болонья)
    02.09.2023 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:1 Кальяри (Кальяри)
    27.08.2023 61' -90' Ювентус (Турин) 1:1 Болонья (Болонья)
    21.08.2023 87' -90' Болонья (Болонья) 0:2 Милан (Милан)
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