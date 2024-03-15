Томмазо Корацца - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Томмазо
|Фамилия
|Корацца
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Родной город
|Болонья
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июня 2004 (19 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Томмазо
|Фамилия
|Корацца
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Родной город
|Болонья
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июня 2004 (19 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2024
|86' -90'
|Дженоа (Генуя)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|20.05.2024
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:3
|Ювентус (Турин)
|11.05.2024
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|0:2
|Болонья (Болонья)
|03.05.2024
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|28.04.2024
|68' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|22.04.2024
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:3
|Болонья (Болонья)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Монца (Монца)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|01.04.2024
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Салернитана (Салерно)
|15.03.2024
|72' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Интер (Милан)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|23.02.2024
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Верона (Верона)
|18.02.2024
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|14.02.2024
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Фиорентина (Флоренция)
|11.02.2024
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|4:0
|Лечче (Лечче)
|03.02.2024
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|4:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|27.01.2024
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|14.01.2024
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|05.01.2024
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Дженоа (Генуя)
|30.12.2023
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|23.12.2023
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Аталанта (Бергамо)
|17.12.2023
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Рома (Рим)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|03.11.2023
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Лацио (Рим)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|22.10.2023
|84' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|07.10.2023
|83' -90'
|Интер (Милан)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|01.10.2023
|1' -68'
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Эмполи (Эмполи)
|44'
|28.09.2023
|60' -90'
|Монца (Монца)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Наполи (Неаполь)
|18.09.2023
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Кальяри (Кальяри)
|27.08.2023
|61' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|21.08.2023
|87' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Милан (Милан)