Луиджи Канотто - статистика
#31 | Нападающий
|Имя
|Луиджи
|Фамилия
|Канотто
|Команда
|Козенца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 мая 1994 (30 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Луиджи
|Фамилия
|Канотто
|Команда
|Козенца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 мая 1994 (30 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2023
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|19.08.2023
|75' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:3
|Наполи (Неаполь)