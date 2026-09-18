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Монако
Кристиан Мависса Элеби
Статистика
€ 15 млн
Кристиан Мависса Элеби - статистика
Монако
18 апреля 2005 (21)
#13 | Защитник
Франция
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Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
2 : 1
18.09.2026
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
12.09.2026
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
ПСЖ
1 : 2
04.09.2026
Монако
87' - 90'
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Команда
И
Г
П
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Монако
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Монако
4 : 1
27.08.2026
Гурник
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Гурник
2 : 3
20.08.2026
Монако
1' - 80'
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